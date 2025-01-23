元ＡＢＣテレビのアナウンサーで現在はフリーのヒロド歩美（３３）が２２日、自身のＳＮＳを更新。ドジャースの大スター、ムーキー・ベッツ選手との２ショットを公開した。「ＭｏｏｋｉｅＢｅｔｔｓ選手Ｉ’ｍｔｈｒｉｌｌｅｄ！！！！！！！」と投稿。ベッツに会って『大興奮！！！』との気持ちを伝えた。ベッツはこのほど来日し、２１日に都内で大手飲料メーカー「伊藤園」のイベントに登場しており、その前後でヒロ