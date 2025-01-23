韓国サムスン電子は22日、人工知能（AI）を使って人間の代わりに作業をこなす機能を搭載した新型スマートフォン「ギャラクシーS25」を発表した。今月31日から予約を受け付け、来月14日に発売する。韓国サムスン電子の新型スマホ「ギャラクシーS25」=同社提供米カリフォルニア州サンノゼで開いたイベントで発表した。端末操作の実演では、予定変更を友人に伝えるよう音声で話しかけると、AIが自動的にメッセージを送る事例