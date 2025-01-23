信州大学特任教授の山口真由氏が23日、TBS系「ゴゴスマ」（月〜金曜午後1時55分）に生出演。芸能界引退を発表した中居正広（52）の女性トラブルを発端としたフジテレビの対応について私見を述べた。MC石井亮次（47）が23日のフジテレビの動きについて「今日の午後、臨時取締役会が実施され、第三者委員会の設置が検討されます」と話した。番組の取材ではフジテレビ社外取締役で文化放送の斎藤清人社長が「第三者委員会の設置が決ま