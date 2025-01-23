２３日の東京株式市場は主力株にリスク選好の流れで日経平均は上値追いを継続。一時４万円台を回復したが、引け際に軟化し３万９９００円台で着地した。 大引けの日経平均株価は前営業日比３１２円６２銭高の３万９９５８円８７銭と４日続伸。プライム市場の売買高概算は１８億７２７９万株、売買代金概算は４兆６３２２億円。値上がり銘柄数は６３９、対して値下がり銘柄数は９３６、変わらずは６８銘柄だった。 きょ