洋服は出合い頭に【75歳、心が弾めば人生は楽しい】人の目なんて気にしない！ 派手でも地味でも、自身に似合うファッションをデザインし、縫製し、個展で販売する…という流れを、39年間ひとりで続けてきたumamibags（ウマミバッグ）クリエイターの江面旨美さん。「若く見えるより、元気に見えるほうが得だなって思う」と話す彼女の、さりげなくオシャレなファッション、心の静穏をもたらすインテリア、自身の健康など、「これから