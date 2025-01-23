20代女性との性的なトラブルで、解決金を払ったと「NEWSポスセブン」「文春オンライン」に報じられた、タレントの中居正広。女性との仲介役として、フジテレビの編成幹部社員が関与した疑惑も浮上し、フジテレビの港浩一社長が緊急記者会見を開くなど、社会問題にまで発展している。そうした影響で、中居がレギュラー出演していたテレビ番組5本、ラジオ番組1本の全6本はすべて消滅することになった。中居は1月23日、芸能界から