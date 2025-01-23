元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄（29）が22日深夜放送のテレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」（前2・34）に出演。過去に交際していた男性との苦い思い出を回想した。今回はこれまでの未公開シーンを一挙放送。過去に森が依頼人の悩みを厳しいお叱りで解決する“お叱り代行サービス”に挑戦した企画内でのこと、“お叱り代行”を終えた森にスタッフが「あんな激しい一面見ないんですけど、普段からそういう一面も