「今回、空白域はありません。ケチャップ数字は前回から引き続きの（17）です。最有力は（13）。昨年8月16日以来、5カ月以上出ていません。次いで、昨年9月20日から出ていない（03）。昨年1年間で3回しか出なかった（24）も要注意」（ロト探偵・工藤氏）4回連続「1等該当なし」で、キャリーオーバーはなんと18億円超！チャンスです。【ロト7 第610回 1/24（金） 予想数字】・01 04 09 13 17 22 33・01 10 13 22 24 30 36・02 0