判決後に記者会見する日本古代史ネットワークの丸地三郎会長＝23日午後、東京・霞が関の司法記者クラブ奈良文化財研究所（奈文研、奈良市）を運営する国立文化財機構が、遺跡で出土した木材や木製品の年代を1年単位で特定する年輪年代測定法の基礎データを不開示としたのは違法として、市民団体「日本古代史ネットワーク」（東京）が決定取り消しを求めた訴訟の判決で、東京地裁（岡田幸人裁判長）は23日、一部の開示を命じた。