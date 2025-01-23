観音寺の長崎県指定有形文化財「観世音菩薩坐像」＝2013年1月、韓国・大田（聯合＝共同）長崎県対馬市の観音寺から盗まれ韓国に渡った県指定有形文化財「観世音菩薩坐像」の返還手続きが24日に行われる。仏像の故郷とされ、5月の実際の返還まで貸与を受けて「法要」を執り行う忠清南道瑞山市の浮石寺の円牛住職（57）が共同通信のインタビューに応じ「高麗時代の祖先が像に込めた願いを地元住民が感じる場として、理解してほしい