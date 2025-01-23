兵庫県議会の百条委員会が、「パワハラを認定する方向で調整している」という一部報道に対し、委員長が「認定は決まっていない」と否定しました。2024年3月、兵庫県の元県民局長が斎藤知事のパワハラなどの疑惑を告発し、県議会の百条委員会が調査を進めてきました。22日、一部報道機関が「斎藤知事の言動を百条委員会がパワハラと認定する方向で調整」と伝えたことを受け、奥谷委員長は報道を否定しました。兵庫県議会 百条委・奥