米CrowdStrikeはこのほど、CrowdStrike Insider Risk Servicesの提供を開始した。同製品は、組織内の内部脅威を検知し、防御するうえで必要な機能を組み合わせたもので、組織の脆弱性にプロアクティブに対処し、防御を強化するとともに、事態が深刻化する前に内部リスクを軽減する。.