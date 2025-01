GSEは、SMG Studio&DevM Gamesが開発した、引っ越しがテーマのシミュレーションゲーム『Moving Out 新価格版』の日本語パッケージ版をNintendo Switch(TM)で、Ghost Town Games Ltd & Team17が共同開発した『Overcooked!王国のフルコース 新価格版』の日本語パッケージ版をPlayStation(R)5で2025年4月24日に発売し、2025年1月23日から予約受付を開始。 GSE『Moving Out 』日本語パッケージ版 GSEは、SMG Studio&