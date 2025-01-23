米国野球殿堂入りを名物ファンも祝福米国野球殿堂は21日（日本時間22日）、2025年の殿堂入りメンバーを発表。米大リーグ・マリナーズで会長付特別補佐兼インストラクターを務めるイチロー氏が日本人として初めて選出された。これには熱狂的な応援を続けてきた現地の名物ファンも歓喜の投稿。日本人ファンからも再脚光を浴びている。蛍光グリーンで書かれた「3089」と「4367」の数字が並ぶ手作りの看板の横で佇む女性。イチロー