俳優の松下洸平が２３日、都内で世界初演の主演ミュージカル「ケイン＆アベル」（２月１６日まで東京・東急シアターオーブ）の開幕記念会見に共演の松下優也らと出席した。誕生日が同じ宿命のライバル・ケイン（洸平）とアベル（優也）の出会いと衝突を描く。演出は、ダニエル・ゴールドスタイン氏が務める。２２日に初日を迎え、洸平は「すごく充実した開幕を迎えられました。緊張せず、お客さんがいることでむしろ安心でき