Jアライアンスは、自社オリジナルブランド「ルリエ」より、敏感肌向けボディー用保湿ジェル「YASASHImi jelly(やさしみジェリー)」の発売記念として、公式Instagramにて2025年1月23日(木)〜2025年1月30日(木)まで商品が当たるプレゼントキャンペーンを実施します。 ルリエ「YASASHImi jelly」 Jアライアンスは、自社オリジナルブランド「ルリエ」より、敏感肌向けボディー用保湿ジェル「YASASHImi jelly(やさしみジェリ