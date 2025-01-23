韓国ボーズグループＢＴＳ（防弾少年団）のＪＩＮ（ジン、３２、本名キム・ソクジン）が発展途上国の難病患者を助けるために１億ウォン（約１０８８万円）を寄付した。高麗（コリョ）大医療院は２３日、「ＪＩＮが発展途上国の難病患者を助けるために高麗大学病院に１億ウォンを寄付した」明らかにした。ＪＩＮの寄付金は医療院が推進中の国際的医療支援事業「グローバル好意生命愛プロジェクト」に使われる予定だ。このプロジェク