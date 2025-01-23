サービス・イノベーションは、営業活動の標準化と契約率向上を支援する「生成AIセールス」のα版を、2025年1月24日(金)から提供開始します。 サービス・イノベーション「生成AIセールス」α版 サービス・イノベーションは、営業活動の標準化と契約率向上を支援する「生成AIセールス」のα版を、2025年1月24日(金)から提供開始。このツールは、同社が蓄積したトップセールスマンのノウハウや高額商材販売の購買心理、オン