QUICKは、暗号資産ベンチマーク(基準となる指標)の開発に向けて「暗号資産ベンチマーク研究会」を立ち上げました。 QUICK「暗号資産ベンチマーク研究会」 QUICKは、暗号資産ベンチマーク(基準となる指標)の開発に向けて「暗号資産ベンチマーク研究会」(以下「研究会」)を立ち上げました。「暗号資産ベンチマーク研究会」では、暗号資産 ETF(上場投資信託)／ファンドや先物等デリバティブに利用可能なベンチマークを開発