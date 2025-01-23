1月22日に関西テレビ・大多亮社長が、定例会見を行った。会見では、23日に引退表明した中居正広による女性トラブルでフジテレビ社員が関与した疑惑について言及。【写真】「これがトップの姿とは」視聴者が激怒したフジ港浩一社長の“マナー違反”姿大多社長はトラブルが起きたとされる2023年6月当時、フジテレビの専務を務めていた。会見は、ネットメディアやフリーランスも参加可能で、質疑応答では数多くの質問を受けており