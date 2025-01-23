雲云テクノロジーは、世界中の25万人以上の保護者に愛用されているスマートベビーモニター「CuboAi」の最新モデル、「CuboAi スマートベビーモニター(第3世代)」の先行予約を2025年1月23日より開始しました。 雲云テクノロジー「CuboAi スマートベビーモニター(第3世代)」 雲云テクノロジーは、世界中の25万人以上の保護者に愛用されているスマートベビーモニター「CuboAi」の最新モデル、「CuboAi スマートベビーモニタ