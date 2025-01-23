来シーズンの活躍も期待される、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平。1月23日には、広告出演契約を結ぶ『日清製粉ウェルナ』の広告ビジュアルが公開され、大きな話題を呼んでいる。【写真】「魔女宅のパン屋さんみたい」なエプロン姿の大谷翔平同社の公式サイトには、広告撮影の裏側を撮影した「プロジェクト始動ムービー」やインタビュー動画が登場。動画内やサイトのトップ画像では、オレンジのエプロンを着用した大谷の姿