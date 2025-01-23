サンリッチジャパンは、MINI GT「007コレクションシリーズ」の第一弾となる1/64 アストンマーチン DB5 「ゴールドフィンガー」 (1965)のミニカーを2025年1月25日(土)に発売します。 サンリッチジャパン「ゴールドフィンガー」 (1965)ミニカー  商品名： MINI GT 1/64 アストンマーチン DB5 「ゴールドフィンガー」 (1965)品番： MGT00900-007J(日本語版)MGT00900-007E(英語語版)MGT00900-007F(フランス語版)