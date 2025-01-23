【エルサレム＝福島利之】イスラエルとイスラム主義組織ハマスの停戦を受け、パレスチナ自治区ガザでは、避難していた南部の住民が自宅に戻り始めた。「いつ戦闘が再開されるか」と不安を抱えながら再建を模索する住民たちに存在を誇示するかのように、街ではハマスの警察官が交通整理を行い、支援物資の略奪を防いでいる。イスラエル軍の地上侵攻が昨年５月にガザの最南部ラファで始まって以来、南部ハンユニスの「人道地域」