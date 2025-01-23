東京マラソン財団は２３日、３月２日に行われる東京マラソンのエントリー選手を発表。男子では前日本記録保持者の大迫傑（ナイキ）、パリ五輪６位入賞の赤崎暁（九電工）、日本歴代２位の２時間５分１２秒の記録を持つ池田耀平（Ｋａｏ）が名を連ねた。海外招待選手では前回覇者のキプルト（ケニア）らが出場する。大会は男女とも９月の世界選手権（東京）の代表選考会を兼ねる。１月の箱根駅伝で連覇を達成した青学大のエース