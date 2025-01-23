サイバー攻撃の対応訓練で、あいさつする警視庁サイバー攻撃対策センターの吉田直人所長（右奥）＝23日午前、東京都千代田区警視庁は23日、電力や鉄道などの重要インフラや、先端技術を保有する事業者などと合同で、サイバー攻撃への対応手順を確認する訓練を東京都内で実施した。官民で連携し、捜査機関に迅速に通報したり、通信記録を調べたりする流れを学んだ。訓練は、データを暗号化することなく窃取し、対価を要求する「