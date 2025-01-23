医薬品研究開発に取り組む、DNDi(Drugs for Neglected Diseases initiative：顧みられない病気の新薬開発イニシアティブ)および目黒寄生虫館は、1月24日(金)より特別写真展「顧みられない熱帯病と暮らす人びと」を開催する。同展は、1月30日(木)の「世界顧みられない熱帯病の日」に併せて開催されるもので、入館料は無料。なお、今回の取り組みは、武田薬品工業が実施する「グローバルCSRプログラム(※)」によって支援された、DNDi