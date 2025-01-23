大丸有エリアマネジメント協会は、アップサイクルブランド「Ligaretta(リガレッタ)」と地域産品セレクトショップ「アナザー・ジャパン」のコラボレーション企画展「アナザー・丸の内」を、1月28日(火)〜2月9日(日)の期間、大手町の「アナザー・ジャパン」で開催する。フラッグ広告をアップサイクルする「Ligaretta」「Ligaretta」は、丸の内仲通りに掲出したフラッグ広告をアップサイクルする、まち起点のファッションブランド。同