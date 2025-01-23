サッカー元日本代表のFW柿谷曜一朗（35）が23日、長くプレーしたセレッソ大阪の本拠であるヨドコウ桜スタジアムで引退会見を開いた。【写真】育成に1億円は高い?水面下で動くU21構想、模索するJクラブ泣かないと決めていたという節目の日。壇上で柿谷は2度、言葉を詰まらせた。1度目は、セ大阪サポーターとの思い出を語った時だ。2021年のルヴァンカップ決勝で、当時柿谷がいた名古屋グランパスはセ大阪と対戦した。古巣と