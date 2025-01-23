ダスキンが運営するミスタードーナツは、ベルギー王室御用達のショコラティエ「PIERRE MARCOLINI」と共同開発した「misdo meets PIERRE MARCOLINI 第2弾」全2種類を、1月29日から期間限定発売する。ミスタードーナツは「いいことあるぞ ミスタードーナツ」のブランドスローガンのもと、消費者がミスタードーナツを通じて様々な企業や商品と出会い「最高においしい商品・価値」や「ワクワクする気持ち」を提供する“misdo meets”を