銀座コージーコーナーは、カフェ・レストラン併設店において、1月24日〜5月22日の期間限定で、旬の素材を使用した春限定メニューを販売する。2月3日に迎える立春より一足早く、カフェ・レストランで春メニューの提供が始まる。デザートのテーマは「ビター＆スイート」。苺やカスタード、クリーム、ゆであずきなどのスイートな素材と、ほろ苦い抹茶を組み合わせ、春を楽しむデザートに仕上げた。パスタは、海と山の幸＆春の食材をふ