金沢市などでインド料理店を運営していた、ルビーナ・インターナショナルが金沢地裁に破産を申請したことが分かりました。負債総額は約7200万円となる見通しです。民間の信用調査会社東京商工リサーチ金沢支店によりますと、ルビーナ・インターナショナルは1987年に金沢市で開業した、レストラン「印度料理ルビーナ」を法人化した企業で、近年は、インドに関係する物販や貿易なども手掛けていました。2020年には金沢駅西口に隣接す