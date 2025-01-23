横浜FCは23日、宮崎県都城市で14日から行った1次キャンプを打ち上げた。練習試合から一夜明けた最終日は、午前中のみの軽めの練習。大粒の汗を光らせたFW伊藤翔（36）は「攻撃よりは守備寄りのキャンプだった。有意義な時間になったと思う」と充実感をにじませた。プロ19年目。7月に37歳を迎える今季は、チーム最年長の立場になった。「自分自身、やってきたことがある程度間違っていなかったという自負はできる」。昨季はチー