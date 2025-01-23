23日午後、東京・中央区銀座のビルの9階で火事がありました。当時、9階には3人の従業員がいましたが、全員避難して、この火事によるけが人はいませんでした。警視庁などによりますと、23日午後1時40分ごろに中央区銀座の13階建てビルの9階で火事がありました。東京消防庁が、消防車など22台で、消火活動にあたり、火は9階の事務所、およそ5平方メートルを焼き、およそ1時間半後に、消し止められたということです。当時9階には3人の