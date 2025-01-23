川瀬ブラザーズが、今季の共闘を誓った。ソフトバンク川瀬晃内野手（27）とオリックス川瀬堅斗投手（22）が23日、大分県国東市内で行っている兄弟合同自主トレを打ち上げた。午前中に、川瀬5きょうだいの四男坊と五男坊は、そろってウエートとサーキットトレーニング。ビーチを走り込んだあとの午後には晃はフリー打撃、弟は投げ込みと体幹トレーニングで初の兄弟トレを終えた。晃は「僕も弟も、まだまだ1軍に定着しているわ