現在、静岡県で自給自足の生活をしている、歌手で俳優の工藤夕貴（54）が1月23日、Instagramを更新。「寒くても私は泳ぐ！」と意気込んだ、スタイル際立つ青のビキニ姿を披露した。【映像】工藤夕貴のビキニ姿&水着で水風呂動画これまでにもInstagramで、11月の湖で泳いでいる動画や、「これですね！冬はやっぱり」とつづった、水温9度の水風呂に入っている姿など、プライベートの様子をたびたび披露している工藤。ビキニ