沖縄キャンプ中の北海道コンサドーレ札幌はきょう、キャンプ本拠地である金武町での最後のトレーニングに取り組んだ。練習は、あす行われるJ1ガンバ大阪とのトレーニングマッチに向けて、攻撃陣と守備陣で別れ、流動的な動き方やDFラインのコントロールに関してそれぞれ確認。特に攻撃陣のトレーニングでは、岩政監督が動き方などを実際にレクチャーも交えながら詳細に指示していた。 そし