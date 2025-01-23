【ソウル聯合ニュース】韓国外交部の李在雄（イ・ジェウン）報道官は２３日の定例会見で、韓中日外相会談の開催について、「具体的な日程などの協議が進められている」と明らかにした。会談を巡っては３月下旬に日本で開催する方向で調整に入ったとの報道が出ていた。会談が実現すれば中国からは王毅・共産党政治局員兼外相が出席する見通しで、日本訪問に合わせ韓国も訪れ、韓中外相会談を開く案も協議しているもようだ。著作