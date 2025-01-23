広島東洋カープが２３日、２０２５年度春季キャンプの参加メンバーを発表した。※春季日南キャンプ（天福球場）期間：２月１日（土）～２月１１日（火・祝）【休日】７日（金）＜参加メンバー＞監督／新井(貴)コーチ／ 藤井(彰)・赤松・三好・朝山・小窪・菊地原・永川・石原(慶)・野村投手／森浦・大瀬良・森・常廣・森下・床田・栗林・黒原・益田・佐藤(柳)・滝田・高橋(昂)・塹江・鈴