アメリカのトランプ大統領が発表したソフトバンクグループなどによるAI（＝人工知能）への巨額な投資について、側近のイーロン・マスク氏が疑念を投げかけました。【映像】演説するトランプ氏トランプ新大統領は21日、ソフトバンクグループやオープンAI、オラクルの3社が共同でアメリカ国内のAIインフラを整備するため、5000億ドル（＝約78兆円）を投じる計画を発表しました。これに対して、トランプ政権で要職に就くマスク