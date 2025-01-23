インフルエンザやかぜが猛威を振るっている。咳、鼻水の症状を緩和する方法はあるのか。医師の木村知さんは「市販にはさまざまな総合感冒薬があるが、そもそもかぜに効く薬は処方薬であっても存在せず、医師もそれを理解して薬を出している。かぜを治す方法はたった一つしかない」という――。写真＝iStock.com／pocketlight※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／pocketlight■過去最大級のインフル大流行年末年始の「奇跡の9