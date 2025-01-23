囲碁の最年長対局記録保持者で97歳の杉内寿子八段が自身の記録を70日更新しましたが、対局に敗れ、最年長勝利記録の達成はなりませんでした。97歳10カ月17日の杉内寿子八段は23日、東京・千代田区の日本棋院で23日午前10時から今年最初の対局に臨みました。相手は70歳の石倉昇九段です。杉内八段は昭和2年1927年3月6日生まれで、この対局で自身が持つ最年長対局記録を70日更新しました。また、この対局に勝利すれば、201