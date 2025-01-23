タレントの中居正広さんの女性トラブルについてです。トラブルがあった当時、フジテレビの専務だった関西テレビの大多亮社長が22日、会見をしました。早期に事態を把握していたと認めたうえで、「中居氏を守ろうという意識はなかった」と強調しました。また、テレビ朝日は「中居正広の土曜日な会」の打ち切りを発表しました。これで中居さんの6本のレギュラーはすべてなくなりました。【画像】関西テレビ記者社長へ質問「性接