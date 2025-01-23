中居正広さんの芸能界引退について稲垣吾郎さん、草なぎ剛さん、香取慎吾さんがコメントを発表しました。全文を紹介します。「突然のことでまだ心の整理がついておらず、言葉が見つかりません。現在お話さしあげることは控えさせていただければと思います。ご理解いただきたくお願い申し上げます。CULEN稲垣吾郎草なぎ剛香取慎吾」