スマートフォンのアプリ上などで短時間の仕事に応募して働く「スポットワーク」について、トラブルを経験した人が46.8%に上ることがわかった。多様な働き方として利用者が急増する一方、労働者の保護が不十分な実態が明らかになった。【図】スポットワークの仕組み労働組合の中央組織・連合が調査し、結果を23日に公表した。調査は昨年12月、スポットワークで働いた経験がある15歳以上の1千人にインターネットで実施した。仕