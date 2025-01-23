カンロは1月28日、「ノンシュガーのど飴」シリーズから独自の“味のしない?”製法を用いた「ノンシュガーゼロフリーのど飴」をローソン店舗で発売する。カンロ 「ノンシュガーゼロフリーのど飴」発売【関連記事】カルディ『ネコの日バッグ』2025、猫をデザインしたモノクロのトートバッグ、ステンレスミニボトルや菓子と紅茶をセットに「ノンシュガーゼロフリーのど飴」は、甘味やフレーバーを極力抑えた新感覚のど飴。同社は2022