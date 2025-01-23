【モデルプレス＝2025/01/23】女優の東ちづるが23日、フジテレビ系関西テレビ放送「旬感LIVEとれたてっ！」（毎週月曜〜木曜ひる13:50〜）にコメンテーターとして出演。中居正広が引退したことを受け、被害を受けた女性に批判が寄せられていることを受け、意見を述べた。【写真】元フジアナ渡邊渚、スラリ美脚輝く◆東ちづる、中居正広の引退でSNSの状況に言及「ちゃんと尊重して」23日、中居正広が自身の有料ファンクラブサイトや