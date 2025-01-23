［東京２３日ロイター］ - 東京株式市場で日経平均は続伸し、前営業日比３１２円６２銭高の３万９９５８円８７銭で取引を終えた。一時は３８９円８２銭高の４万００３６円０７銭まで上昇、立会時間中として１月８日以来、半月ぶりに４万円を回復した。前日の米株市場でハイテク株を中心に高かったことが好感され、中でもデータセンター関連株が引き続き物色の柱になった。 この日の日経平均は米国株式市場でハイテク株が上