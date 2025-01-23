會澤、田中広、野間、松山らが2軍スタート広島は23日、春季キャンプメンバーの振り分けを発表。8年目を迎える中村奨成外野手は1軍、昨年ドラフト1位の佐々木泰内野手は2軍スタートとなった。一方、ドラフト2位の佐藤柳之介、同3位の岡本駿投手、同4位の渡邉悠斗内野手は1軍に抜擢された。會澤翼捕手、田中広輔内野手、野間峻祥外野手、松山竜平外野手も2軍スタートとなった。1軍は2月1日から11日まで宮崎・日南市の天福球