韓国屈指の“グラマラス女優”で知られるキム・ヘスが、体重調整に失敗したと明らかにした。【写真】キム・ヘス、50代と思えない“ボリューム感”1月21日、YouTubeチャンネル「PDC by PDC」には、キム・ヘス、チョン・ソンイル、チュ・ジョンヒョクがDisney+『トリガー ニュースの裏側』の広報のために出演した。作品について話していたところ「最初に撮った場面が1話に入ったのか」という質問に、キム・ヘスは「順番通りに撮った